Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії

Салліван запевнив, що США продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван засудив масований ракетний обстріл України Росією. Він підкреслив, що обстріл відбувся під час саміту G20 в Індонезії. Також Салліван дав попередження Росії: США підтримуватимуть Київ стільки, скільки буде потрібно.

«Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які, за попередніми даними, уразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні», – заявив Салліван.

Радник президента США наголосив, що «тоді як світові лідери зустрічаються на саміті G20 на Балі, щоб обговорити питання, які мають важливе значення для життя і засобів до існування людей по всьому світу, Росія знову загрожує цим життям і руйнує критично важливу інфраструктуру України».

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«Ці російські удари лише поглиблять занепокоєння серед G20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни. Наші думки з хоробрим українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету і демократії«, – зазначив радник Байдена.

Салліван запевнив, що США та їхні союзники й партнери продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту, зокрема системи протиповітряної оборони, і підтримуватимуть Київ стільки, скільки буде потрібно.

Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.