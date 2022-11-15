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Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії

Салліван запевнив, що США продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван засудив масований ракетний обстріл України Росією. Він підкреслив, що обстріл відбувся під час саміту G20 в Індонезії. Також Салліван дав попередження Росії: США підтримуватимуть Київ стільки, скільки буде потрібно. 

«Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які, за попередніми даними, уразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні», – заявив Салліван.

Радник президента США наголосив, що «тоді як світові лідери зустрічаються на саміті G20 на Балі, щоб обговорити питання, які мають важливе значення для життя і засобів до існування людей по всьому світу, Росія знову загрожує цим життям і руйнує критично важливу інфраструктуру України».

«Ці російські удари лише поглиблять занепокоєння серед G20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни. Наші думки з хоробрим українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету і демократії«, – зазначив радник Байдена.

Салліван запевнив, що США та їхні союзники й партнери продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту, зокрема системи протиповітряної оборони, і підтримуватимуть Київ стільки, скільки буде потрібно.

Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

 

Теги: росія США обстріл

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