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    У світі

    Напади на танкери в Оманській затоці призведуть до підвищення цін на нафту - експерт

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    <p>13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки</p> - Напади на танкери в Оманській затоці призведуть до підвищення цін на нафту - експерт

    13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки

    Експерт-міжнародник Анатолій Максимов звертає увагу на те, що напади на танкери здійснювалися у 80-х роках

    Напади на танкери з нафтою призведуть до зростання ціни на неї та появу військового конвою, який супроводжуватиме вантажі. Таку думку висловив Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    «До сих пір не відомо, хто напав на нафтові танкери в Оманській затоці. Два танкери перевозили саудівську та еміратську нафту. Зараз кораблі знаходяться в Еміратах», - говорить Максимов.

    Він звертає увагу на історичні факти, які уже відбувалися в минулому столітті. Напади на танкери здійснювалися у 80-х роках. Але потім після операції у Перській затоці в 1991 році регіон став спокійним для перевезення вантажів.

    «Нинішні напади на танкери свідчать про те, що ситуація в регіоні стає нестабільною. І як наслідок це призведе до зростання ціни на нафту. Окрім того, можна очікувати, що вантажі тепер будуть супроводжуватися військовими кораблями», - зазначив експерт.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Переглянути запис прес-конференції:

    Як відомо, Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

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