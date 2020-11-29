NASA повідомило про рідкісне явище, яке можна буде побачити 30 листопада

Явище більше буде нагадувати накладення сірого фільтру на повний Місяць

У понеділок, 30 листопада, жителі Землі можуть стати свідком унікального небесного явища – повний Місяць затьмарить особлива тінь Землі, відома як антумбра.

Станеться це близько 9:30 UTC (11:30 за київським часом), йдеться на сайті NASA.

Місяць буде повним лише на мить, після чого опиниться в тіні нашої планети. Однак насолодитися повним місяцем можна з 28 по 30 листопада.

Напівтіньові затемнення відрізняються від повних або часткових затемнень. Під час повного місячного затемнення Земля проходить прямо між Сонцем і Місяцем, блокуючи сонячне світло від нашого природного супутника.

На противагу цьому, під час часткового затемнення Місяць проходить через частину внутрішньої темної тіні Землі, відомої як умбра. Нарешті, під час півтіні Місяць проходить через частину зовнішньої, більш слабкої півтіні земної тіні.

Вчені попереджають, що явище більше буде нагадувати накладення сірого фільтру на повний Місяць.

«Затемнення Місяця, ймовірно, не буде помітно без приладів, але для космічних апаратів на Місяці, таких як Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), зниження сонячної енергії буде помітним», - йдеться в заяві NASA.

До слова, космонавт NASA зняв Землю з вікна Crew Dragon.