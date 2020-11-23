У грудні українці зможуть побачити рідкісне космічне явище

Сатурн і Юпітер підійдуть один до одного на мінімальну відстань

16-25 грудня видима відстань між Юпітером і Сатурном складе одну п'яту діаметра повного Місяця

Вчені передбачили, що 21 грудня 2020 роки після заходу Сонця Юпітер і Сатурн підійдуть на мінімально близьку відстань на нічному небі з часів середньовіччя.

Про рідкісне астрономічне явище повідомляється в пресрелізі на Phys.org.

З'єднання між двома газовими гігантами відбуваються приблизно раз в 20 років, однак настільки близько вони підходять один до одного ще рідше. Останній раз це відбувалося на світанку 4 березня 1226 року.

16-25 грудня видима відстань між Юпітером і Сатурном складе одну п'яту діаметра повного Місяця, що буде виглядати як подвійна планета.

Жителі екватора матимуть кращі умови для спостереження, проте явище буде доступно для всіх людей на Землі, якщо це дозволить погода.

Планети будуть з'являтися в західній частині неба приблизно через годину після заходу сонця. Чим північніше знаходиться спостерігач, тим менше часу у нього буде, перш ніж планети опустяться за горизонт. Однак Юпітер і Сатурн досить яскраві для того, щоб їх можна було розгледіти в сутінках.

Наступного разу близьке з'єднання планет настане 15 березня 2080 року, а потім в 2400 році.