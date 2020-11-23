Китай відправив ракету на Місяць
Запуск ракети-носія, який доставить на Місяць апарат «Чанье-5»
Китай може стати першою за 44 роки країною, яка доставила на Землю геологічні зразки з поверхні Місяця
Увечері в понеділок, 23 листопада, Китай провів успішний запуск ракети-носія, який доставить на Місяць апарат «Чанье-5».
Про це повідомляє CGTN.
Після посадки на супутнику Землі, апарат буде збирати на Місяці зразки ґрунту. Завершивши свою місію, «Чанье-5» повернеться додому.
#Change5 #China successfully launches Chang'e-5 lunar mission with Long March-5 rocket to collect moon rocks.https://t.co/1lG9tbzSDr pic.twitter.com/RikXxrkLL0— Carlos_AnaC (@Carlos_AnaC) November 23, 2020
Китай може стати першою за 44 роки країною, яка доставила на Землю геологічні зразки з поверхні Місяця.
В останній раз такі дослідження проводив СРСР. У 1976 році на супутник для геологічних робіт було доставлено апарат «Місяць-24».
Нагадаємо, 21 листопада компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос ракету Falcon 9 з новітнім супутником дистанційного зондування Землі Sentinel-6 Michael Freilich.
Також повідомлялося, що корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів.