Китай відправив ракету на Місяць

Запуск ракети-носія, який доставить на Місяць апарат «Чанье-5»

Китай може стати першою за 44 роки країною, яка доставила на Землю геологічні зразки з поверхні Місяця

Увечері в понеділок, 23 листопада, Китай провів успішний запуск ракети-носія, який доставить на Місяць апарат «Чанье-5».

Про це повідомляє CGTN.

Після посадки на супутнику Землі, апарат буде збирати на Місяці зразки ґрунту. Завершивши свою місію, «Чанье-5» повернеться додому.

Китай може стати першою за 44 роки країною, яка доставила на Землю геологічні зразки з поверхні Місяця.

В останній раз такі дослідження проводив СРСР. У 1976 році на супутник для геологічних робіт було доставлено апарат «Місяць-24».

Нагадаємо, 21 листопада компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос ракету Falcon 9 з новітнім супутником дистанційного зондування Землі Sentinel-6 Michael Freilich.

Також повідомлялося, що корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів.