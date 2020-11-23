  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Китай відправив ракету на Місяць

    • Розсилка
    <p>Запуск ракети-носія, який доставить на Місяць апарат &laquo;Чанье-5&raquo;</p> - Китай відправив ракету на Місяць

    Запуск ракети-носія, який доставить на Місяць апарат «Чанье-5»

    Китай може стати першою за 44 роки країною, яка доставила на Землю геологічні зразки з поверхні Місяця

    Увечері в понеділок, 23 листопада, Китай провів успішний запуск ракети-носія, який доставить на Місяць апарат «Чанье-5».

    Про це повідомляє CGTN.

    Після посадки на супутнику Землі, апарат буде збирати на Місяці зразки ґрунту. Завершивши свою місію, «Чанье-5» повернеться додому.

    Китай може стати першою за 44 роки країною, яка доставила на Землю геологічні зразки з поверхні Місяця.

    В останній раз такі дослідження проводив СРСР. У 1976 році на супутник для геологічних робіт було доставлено апарат «Місяць-24».

    Нагадаємо, 21 листопада компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос ракету Falcon 9 з новітнім супутником дистанційного зондування Землі Sentinel-6 Michael Freilich. 

    Також повідомлялося, що корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів.

    Теги: Китай технології космос СРСР ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies