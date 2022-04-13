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    Швеція готується у червні подати заявку про вступ до НАТО

    Швеція озвучила прагнення приєднатися до НАТО - Швеція готується у червні подати заявку про вступ до НАТО
    Швеція озвучила прагнення приєднатися до НАТО
    фото з відкритих джерел

    У травні уряд країни готуватиме усі необхідні для цього документи

    Швеція має намір уже цього року подати заявку на вступ країни до НАТО та стати країною-членом Альянсу. Про це очільниця уряду Швеції Магдалена Андерссон заявила під час прес-конференції 13 квітня.

    Заявку на вступ країни до Альянсу Швеція подасть на саміті, якій відбудеться з 29 по 30 червня у Мадриді.

    А вже у травні Соціал-демократична робітнича партія Швеції готується провести спеціальне засідання партійного керівництва, під час якого будуть обговорені усі документальні формальності по підтримці євроатлантичного курсу країни.

    Зауважимо, що декількома днями раніше про свої наміри євроатлантичної інтеграції заявила Фінляндія. Країна вирішила пришвидшити вступ до НАТО через російсько-українську війну.

    Звернемо увагу, що на прагнення Фінляндії стати членом НАТО миттєво відреагувала Росія.

    Вона почала стягувати війська до кордону з Фінляндією.


    Теги: Швеція НАТО Фінляндія
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    Швеція готується у червні подати заявку про вступ до НАТО