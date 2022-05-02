Швеція повертає посольство до Києва

Посольство в Києві запрацює 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому

Посольство Швеції відновить роботу в Києві після вимушеної евакуації через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила очільниця МЗС королівства Анн Лінде у своєму Twitter.

Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва до Києва 4 травня.

«Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й має бути», – написала міністерка.

On Wednesday, the Swedish Embassy will re-open in #Kyiv. Thank you @TobiasThyberg & team for your hard work, and to for temporarily hosting us. Sweden will continue to #StandWithUkraine, and is delighted that @SwedeninUA's diplomatic presence will be back where it belongs — Ann Linde (@AnnLinde) May 2, 2022

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві вже працюють 27 іноземних дипломатичних представництв.

Нагадаємо, Австрія повернула своє посольство в Київ. Крім того, Британія повертає посольство до Києва. А ще до Києва повернулося посольство Франції.

Раніше повідомлялося, що 18 посольств вже відновили роботу в Києві.

Також Зеленський пояснив, чому підтримка України важлива для всього світу.

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