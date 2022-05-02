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    Швеція повертає посольство до Києва

    Анн Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва Швеції - Швеція повертає посольство до Києва
    Анн Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва Швеції
    фото з відкритих джерел

    Посольство в Києві запрацює 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому

    Посольство Швеції відновить роботу в Києві після вимушеної евакуації через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила очільниця МЗС королівства Анн Лінде у своєму Twitter.

    Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва до Києва 4 травня.

    «Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й має бути», – написала міністерка.

    Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві вже працюють 27 іноземних дипломатичних представництв.

    Нагадаємо, Австрія повернула своє посольство в Київ. Крім того, Британія повертає посольство до Києва. А ще до Києва повернулося посольство Франції.

    Раніше повідомлялося, що 18 посольств вже відновили роботу в Києві.

    Також Зеленський пояснив, чому підтримка України важлива для всього світу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Швеція повертає посольство до Києва