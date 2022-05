Швеція повертає посольство до Києва

Посольство Швеції відновить роботу в Києві після вимушеної евакуації через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила очільниця МЗС королівства Анн Лінде у своєму Twitter.

Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва до Києва 4 травня.

«Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й має бути», – написала міністерка.

