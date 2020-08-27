Натовп в Італії покарав чоловіка, який не одягнув маску (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У світі станом на 27 серпня 27,4 млн людей заразилися коронавірусом

Чоловік не хотів одягати маску і сміявся над місцевими, які просили його дотримуватися обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом

Натовп відпочивальників в Італії викинув з човна туриста, який не одягнув маску на обличчя через страх перед коронавірусів. Відео оприлюднило місцеве видання Wanted in Milan.

За інформацією видання, інцидент стався в Венеції на пірсі Сан-Заккар поруч з площею Сан-Марко. За словами очевидців, чоловік, який, імовірно, був німцем відмовлявся надягнути маску і сміявся над місцевими, які просили його дотримуватися обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом.

У результаті невідомого туриста зіпхнули з судна, а коли він знову спробував потрапити на борт, інші мандрівники не дозволили йому цього зробити. Зрештою човен відплив без нього.

До слова, у світі станом на ранок 27 серпня понад 24,3 млн людей заразилися коронавірусом. Загалом з 24 332 280 осіб 829 666 людей померли, 16 873 307 - одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від коронавірусу померли 6 338 осіб. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 000 365), Бразилія (3 722 004), Індія (3 307 749) та Росія (970 865).