У світі зареєстрували понад 24,3 млн випадків коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом минулої доби у світі від коронавірусу померли 6 338 осіб

Загалом з 24 332 280 осіб 829 666 людей померли, 16 873 307 - одужали

У світі станом на ранок 27 серпня понад 24,3 млн людей заразилися коронавірусом. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом з 24 332 280 осіб 829 666 людей померли, 16 873 307 - одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від коронавірусу померли 6 338 осіб.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 000 365), Бразилія (3 722 004), Індія (3 307 749) та Росія (970 865).

За ніч було зареєстровано 8 521 новий випадок, із них 5 267 хворих у Мексиці і понад тисячу - у Болівії. Також від початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 760 осіб, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 626.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354