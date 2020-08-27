Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіли 1974 людини



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За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 49 людей

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні від коронавірусу померло 2 403 людини

В Україні станом на ранок 27 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж учора (1 670).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку пандемії померло – 2 403 людини, за добу – 49 (вчора 36).

Від початку пандемії захворіли 112 059 українців.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж попередньої доби (1 658).

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354

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До слова, у світі станом на ранок 27 серпня понад 24,3 млн людей заразилися коронавірусом. Загалом з 24 332 280 осіб 829 666 людей померли, 16 873 307 - одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від коронавірусу померли 6 338 осіб. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 000 365), Бразилія (3 722 004), Індія (3 307 749) та Росія (970 865).