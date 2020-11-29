Науковець назвав єдиний спосіб виявити ураження легень при коронавірусі

«Ураження легень може проходити без симптомів у багатьох людей» – вірусолог

Вірусолог назвав єдиний спосіб виявити ураження легень при безсимптомному перебігу коронавірусу. Проведення комп’ютерної томографії (КТ) легенів – променева діагностична методика, заснована на отриманні зображення легеневої тканини і структур. «Альтернативного способу не існує», – заявив професор МДУ імені Ломоносова, доктор біологічних наук Олексій Аграновський.

Як зазначив лікар, ураження легень може проходити без симптомів у багатьох людей, і можна тільки сподіватися, що його степінь буде невелика. Водночас при легкій і безсимптомній формах коронавірусу пацієнтам не слід вимагати госпіталізації – навантаження на систему охорони здоров’я велике через тих, хто переносить хворобу в тяжкій формі.

З цієї причини, підсумував Аграновський, медицина не може надати допомогу багатьом носіям коронавірусу.

Нагадаємо, що лікарка назвала препарати, які слід приймати при перших симптомах коронавірусу.

Також вчені опублікували раніше невідомі факти про те, як безсимптомні хворі впливають на поширення коронавірусу. Дослідники повідомили, що більшість людей не мають симптомів під час вірусу.

Як повідомлялося, лікарі з університетів Барселони і Мурсії описали ознаки зараження Covid-19, які виникають на ранній стадії захворювання і можуть бути майже непомітними.