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    Здоров'я

    Оперативні дані: в Україні виявлено ще 12978 хворих на коронавірус

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    Минулої доби померли 120 осіб - Оперативні дані: в Україні виявлено ще 12978 хворих на коронавірус
    Минулої доби померли 120 осіб

    Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 339378 осіб

    За минулу добу 28 листопада в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. Це на 3316 осіб менше, ніж днем раніше (16294). Захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Через хворобу за добу померли 120 осіб, попередньої доби (184), а одужали – 4243 особи (8897).

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1561 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 49180 (зокрема методом ПЛР – 39233, методом ІФА – 9947).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 722679 осіб;
    • одужало – 339378 осіб;
    • летальних випадків – 12213;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4502482.
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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

    Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).

    Теги: Максим Степанов епідемія коронавірус
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