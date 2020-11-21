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    Здоров'я

    Кожен п'ятий безсимптомний: вчені оприлюднили раніше невідомі факти про коронавірус

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    У більшості людей симптоми Covid-19 розвиваються через 7-13 днів після зараження - Кожен п'ятий безсимптомний: вчені оприлюднили раніше невідомі факти про коронавірус
    У більшості людей симптоми Covid-19 розвиваються через 7-13 днів після зараження

    Минулого місяця мет-аналіз розрахував частоту безсимптомного перенесення хвороби – близько 17%

    Вчені опублікували раніше невідомі факти про те, як безсимптомні хворі впливають на поширення коронавірусу.

    Дослідники повідомили, що більшість людей не мають симптомів під час вірусу, пише видання «Nature».

    Як стало відомо, заражені, які переносять Covid-19 без наслідків, поширюють інфекційний агент в меншій мірі.

    Так, кожен п'ятий інфікований не буде відчувати жодних симптомів. Такі пацієнти можуть передати вірус мінімальній кількості людей.

    Вчені відзначили, що всі люди повинні продовжувати носити маски та тримати дистанцію, щоб знизити поширення вірусу.

    Дослідник інфекційних захворювань в Медичній школі Стенфордського університету Крутіка Куппаллі вважає, що проблема з встановленням достовірної цифри частоти безсимптомного протікання Covid-19 полягає в визначенні людей.

    На початку епідемії дослідження показали, що частота безсимптомних випадків може досягати 81%. Минулого місяця мет-аналіз розрахував частоту безсимптомного перенесення хвороби – близько 17%.

    Варто додати, у більшості людей симптоми Covid-19 розвиваються через 7-13 днів після зараження.

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    Теги: хвороби вірус коронавірус
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