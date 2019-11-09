США і Німеччина зробили важливу заяву щодо майбутнього НАТО



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Поділ фінансового тягаря на утримання альянсу має велике значення, йдеться в заяві альянсу

Держсекретар США Майк Помпео, який раніше розповів про військову допомогу Україні, і міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер в ході зустрічі, що відбулася в Берліні, наголосили на важливості зміцнення співробітництва двох країн в рамках НАТО, повідомив американський держдепартамент.

«Держсекретар і міністр оборони наголосили на необхідності зміцнення американо-німецького співробітництва, в тому числі в рамках альянсу НАТО, і погодилися з тим, що поділ тягаря (фінансового на утримання альянсу – Ред.) має велике значення для протидії загрозам трансатлантичної безпеки, а також глобальної безпеки», – йдеться в поширеному повідомленні.

Сторони також обговорили питання, що стосуються Сирії, України, Ірану, Росії і Китаю, відзначив держдеп, не наводячи подробиць, повідомляє «Сегодня».

Питання, які стосуються НАТО, стали предметом обговорень світових політиків після заяв президента Франції Еммануеля Макрона, який засумнівався в життєздатності Північноатлантичного альянсу.

Напередодні він заявив, що НАТО перебуває в коматозному стані через повну відсутність координації щодо стратегічних рішень між США і союзниками по НАТО, зокрема, Туреччиною.

«Те, що ми переживаємо на даний час – це кома НАТО», – сказав Макрон британському журналу The Economist.

З президентом Франції не погодився генсек НАТО Єнс Столтенберг, який заявив, що співпраця виключно європейських країн не зможе замінити трансатлантичну єдність.

«Європейська єдність не може замінити трансатлантичну єдність», – сказав Столтенберг, коментуючи слова Макрона.

«Будь-яка спроба віддалити Європу від Північної Америки створює ризик для ослаблення альянсу і трансатлантичного зв’язку, та може й розділити Європу», – зазначив генсек альянсу.

У свою чергу Помпео заявив, що НАТО продовжує відігравати важливу стратегічну роль в питаннях убезпечення в світі.

«Я думаю, що НАТО залишається важливим, можливо, одним з найважливіших, стратегічних партнерств за всю історію», – сказав Помпео на спільній прес-конференції з головою МЗС ФРН Хайко Маасом.

За словами держсекретаря США, з огляду на ключову роль альянсу необхідно, щоб всі країни-члени виконували свої зобов’язання за видатками на оборону.

Маас також зазначив, що також не поділяє думки Макрона.

Нагадаємо, новий голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що північноатлантичний альянс має зберегти свою провідну роль в європейській колективній обороні, що в той же час буде доповнюватися європейською системою убезпечення.