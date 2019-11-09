Держдеп розблокував допомогу Україні до розпорядження Трампа, — ЗМІ



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Дональд Трамп заявляв, що зняв мораторій на надання допомоги Україні 11 вересня

Держдеп у вересні 2019 року прийняв рішення відновити виділення частини фінансової допомоги Україні

Держдепартамент США розблокував допомогу Україні до розпорядження президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп заявляв, що зняв мораторій на надання допомоги Україні 11 вересня, однак Державний департамент дозволив надати Україні 141 млн доларів на кілька днів раніше, зазначає видання з посиланням на п'ятеро людей, знайомих з цим питанням.

Рішення Державного департаменту випливає з юридичного висновку, зробленого раніше в цьому році, і переданого в секретному меморандумі держсекретареві Майклу Помпео.

Юристи Держдепу підкреслили, що президент не має юридичного права блокувати витрати на допомогу України.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Нагадаємо, ексрадник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон володіє цінною інформацією про кампанію тиску Білого дому на Україну, що досі залишається невідомою для розслідування з імпічменту президента Трампа.