У США за допомогою горілки покращують екологію



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Технологія Air Co розщеплює воду на водень і кисень, а потім об'єднує водень з вуглекислим газом, що створює спирт і воду, вода видаляється дистиляцією, залишаючи після себе лише спирт, а кисень виділяється в атмосферу - розробники

Хіміки з Брукліна розробили стартап, що перетворює вуглекислий газ на горілку

У США вчені з Брукліна у Нью-Йорку розробили стартап Air Co, що перетворює вуглекислий газ на горілку.

Про це пише Forbes.

Зазначається, що для виготовлення однієї пляшки потрібно близько 0,5 кг CO2. Стільки поглинають вісім повноцінних дорослих дерев.

Розробники кажуть, що весь процес створення продукту відбувається на мініатюрному обладнанні, яке працює на сонячних батареях і може поміститися навіть в маленькій квартирі.

Винахідники пояснюють, що для отримання екологічної горілки не потрібні зерно і дріжджі, а тільки вода і вуглекислий газ. Технологія Air Co розщеплює воду на водень і кисень, а потім об'єднує водень з вуглекислим газом, що створює спирт і воду, вода видаляється дистиляцією, залишаючи після себе лише спирт, а кисень виділяється в атмосферу.

Зараз підприємливі хіміки Грегорі Костянтин і Стаффорд Шихан стверджують, що їхня горілка найчистіша з існуючих і продають оригінальний продукт поки тільки в рідному місті, однак, якщо їх стартапом зацікавляться, то «атмосферну» горілку зможуть спробувати у всьому світі.

Єдиним мінусом для споживачів може стати ціна - $65 за пляшку. Ті, хто пробували горілку з повітря, відзначають, що вона практично нічим не відрізняється від звичайної, виготовленої звичайним способом, але пити її було куди цікавіше.

Винахідники не збираються зупинятися на горілці. Компанія планує випускати на отриманому етанолі парфумерію і миючі засоби для дому.

Як раніше повідомлялося, вчені з України і Великобританії спільними зусиллями створили експериментальний радіоактивно безпечний крафтового алкоголь з чорнобильської води і пшениці. Тепер в планах учених створення підприємства Чорнобильська алкогольна компанія, що в майбутньому буде виробляти і продавати високоякісну крафтову горілку Атомік.

В Україні в період з 2015 рік за 2018, виробництво горілки скоротилося скоротилося на 31,8%, або на 5,913 млн дал до 12,690 млн дал