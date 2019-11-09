У США підвищать віковий ценз для вейпінгу до 21 року



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Фото: Reuters

У США кількість людей, загиблих від паління вейпів, досягла 26

Адміністрація президента Сполучених Штатів планує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли до 21 років.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає CNBS.

За його словами, на наступному тижні буде оголошено важливе повідомлення про вейпінг.

«Ми повинні подбати про наших дітей, це особливо важливо, у нас буде вікове обмеження - 21 рік або близько того, на наступному тижні ми оголосимо про щось дуже важливе для вейпінг», - сказав він.

Низка американських штатів і місцевих органів влади вже підвищили вік куріння з 18 років до 21 року. Також кілька законодавців подали федеральні законопроекти, в тому числі лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Америки кількість жертв, які курили електронні сигарети, збільшилась до 26 осіб. Медики припускають, що легені пацієнтів були забиті і запалені маслами з пароподібних рідин.

Крім того, більше третини постраждалих від куріння електронних сигарет молодше 21 року, але серед загиблих також є літні люди.