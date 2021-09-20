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    Найбезпечніші міста світу: з'явився свіжий рейтинг

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    Переможців визначили за п'ятьма категоріями - Найбезпечніші міста світу: з'явився свіжий рейтинг
    Переможців визначили за п'ятьма категоріями
    Фото з відкритих джерел

    За рейтингом особистої безпеки людини лідирує Копенгаген

    Індекс безпечних міст Economist Intelligence Unit (SCI), який порівнює міста за напрямками цифрової безпеки, безпеки для здоров'я, безпеки інфраструктури, особистої безпеки, а також екологічної безпеки, оприлюднив свіжий рейтинг 2021 року. Про це повідомляється на сайті індексу найбезпечніших міст світу.

    У категорії цифрової безпеки лідерство дісталось австралійському Сіднею.

    У категорії безпеки для здоров'я перемогла столиця Японії – Токіо.

    У номінації безпечна інфраструктура переможцем став китайський автономний регіон Гонконг.

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    За рейтингом особистої безпеки людини лідирує столиця Данії – Копенгаген.

    В екологічній безпеці першість здобула столиця Нової Зеландії – Веллінгтон.

    До слова, Журнал Time опублікував перелік сотні найвпливовіших людей планети в 2021 році.

    Раніше у Британії обрали кращий альбом року.

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    Теги: рейтинг Гонконг інфраструктура столиця
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    Найбезпечніші міста світу: з'явився свіжий рейтинг