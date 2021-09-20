Найбезпечніші міста світу: з'явився свіжий рейтинг

За рейтингом особистої безпеки людини лідирує Копенгаген

Індекс безпечних міст Economist Intelligence Unit (SCI), який порівнює міста за напрямками цифрової безпеки, безпеки для здоров'я, безпеки інфраструктури, особистої безпеки, а також екологічної безпеки, оприлюднив свіжий рейтинг 2021 року. Про це повідомляється на сайті індексу найбезпечніших міст світу.

У категорії цифрової безпеки лідерство дісталось австралійському Сіднею.

У категорії безпеки для здоров'я перемогла столиця Японії – Токіо.

У номінації безпечна інфраструктура переможцем став китайський автономний регіон Гонконг.

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За рейтингом особистої безпеки людини лідирує столиця Данії – Копенгаген.

В екологічній безпеці першість здобула столиця Нової Зеландії – Веллінгтон.

До слова, Журнал Time опублікував перелік сотні найвпливовіших людей планети в 2021 році.

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