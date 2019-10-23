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    Михайличенко: Це наша вина, що на «Копенгаген» продано мало квитків

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    Олексій Михайличенко сподівається, що гра буде спокійною для глядачів - Михайличенко: Це наша вина, що на «Копенгаген» продано мало квитків
    Олексій Михайличенко сподівається, що гра буде спокійною для глядачів
    ФК «Динамо»

    Наставник киян дав коментар перед матчем Ліги Європи

    У четвер команда київського «Динамо» на своєму полі прийме «Копенгаґен» в рамках матчу третього туру групового етапу Ліги Європи. Перед грою з журналістами поспілкувався наставник Олексій Михайличенко.

    Спершу тренера запитали про Карлоса Самбрано і його шансах зіграти, враховуючи травми захисників.

    «Навряд чи ви побачите Самбрано. Він грав за збірну, можна його там подивитися. Беньямін Вербіч? Я не ходив і не питав - як ти, готовий проти своєї колишньої команди? Він перш за все готується до Ліги Європи. Минуло вже досить багато часу, і залишилося мало гравців, з якими він був там разом».

    «Суддя? Я намагаюся не говорити про суддівство. Це зайве. Команда в будь-якому випадку повинна бути дисциплінованою і зібраною. Стосовно суперника, то «Копенгаґен» добре фізично готовий. Не скажу, що там є зірки, команда рівна. Віддає перевагу колективному, а не індивідуальному футболу. Їх потрібно не тільки перебігати, але перш за все переграти».

    «Я хотів би побажати, щоб для уболівальників ця гра пройшла якомога спокійніше. Ми чекаємо підтримки, чекаємо трибун і глядачів. Для нас це важливо. Можливо, продано не так багато квитків, як хотілося б, але це наша вина, і потрібно це виправляти».

    «Важливість кожної гри колосальна. У нас відрізок, де буде і Кубок України, і чемпіонат і Ліга Європи. Складно щось виділити окремо», - сказав Михайличенко.

    Матч розпочнеться о 22:00, завтра, 24 жовтня, на НСК «Олімпійський» у Києві.

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    Кубок України ФК «Динамо» Ліга Європи Беньямін Вербіч Олексій Михайличенко Карлос Сомбрано ФК «Копенгаґен»
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