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    Підсумки 2021 року: Time назвав сотню найвпливовіших людей

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    У категорії &laquo;Кумири&raquo; опинились принц Гаррі і його дружина Меган Маркл - Підсумки 2021 року: Time назвав сотню найвпливовіших людей
    У категорії «Кумири» опинились принц Гаррі і його дружина Меган Маркл
    фото: Time

    Увесь список зі ста людей розподілений за шістьма категоріями

    Журнал Time опублікував перелік сотні найвпливовіших людей планети в 2021 році. Список поділений на шість категорій. Зокрема, в категорії «Кумири» вказані принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, співачки Доллі Партон і Брітні Спірс, а також японська тенісистка Наомі Осака. Також російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив до цієї категорії завдяки чемпіону світу з шахів Гаррі Каспарова, який його номінував.

    При цьому в категорії «Новатори» перебуває співачка Біллі Айліш і віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

    До категорії «Титани» зарахували американську гімнастку Симону Байлз, главу Apple Тіма Кука і гравця американського футболу Тома Бреді, якого номінував екс-гравець збірної Англії з футболу Девід Бекхем.

    Своєю чергою, актриси Кейт Вінслет і Скарлетт Йохансон, а також режисер Хлоя Чжао потрапили у список «Діячі мистецтва».

    Крім того, в категорії «Лідери» - перша жінка глава СОТ Нгозі Оконджо-Івеала, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін, віце-президент США Камала Гарріс, прем'єр Італії Маріо Драгі, глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннетт та екс-глава Білого дому Дональд Трамп. У списку вказаний і співзасновник руху «Талібан» Абдул Гані Барадар, який нині обіймає посаду віцепрем'єр-міністра Афганістану.

    Нарешті, до списку «Інноваторів» потрапили глава SpaceX і Tesla Ілон Маск, імунолог Барні Грехем і Каталін Карико, яка прославилася завдяки розробці вакцини від коронавірусу.

    Напередодні британські експерти назвали головний колір 2022 року. Колір Bright Skies, або «яскраві небеса», має передати настрої наступного року.

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    Теги: США СОТ Дональд Трамп рейтинг політика мистецтво Tesla Талібан Олексій Навальний Ілон Маск Меган Маркл SpaceX Apple співачка Наомі Осака Камала Гарріс
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    Підсумки 2021 року: Time назвав сотню найвпливовіших людей