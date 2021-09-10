Ожиріння політиків, котяча мова та призначення бороди. Оголошено лауреатів «Шнобелівської премії – 2021»

Премії вручаються «за дослідження та досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім – задуматися»

У Гарвардському університеті 9 вересня відбулася онлайн-церемонія Шнобелівської премії, на якій вручають нагороди за дослідження, «що змушують сміятися, а потім думати». Це пародія на престижну Нобелівську премію.

Цьогоріч через пандемію коронавірусу церемонія повністю відбувалася онлайн. Премію з 1991 року вручає гумористичний журнал «Аннали неймовірних досліджень».

Переможці отримали кубок, який вони мали самостійно зібрати з роздруківки PDF, та грошову винагороду — підроблену банкноту Зімбабве у 10 трильйонів доларів.

Переможців визначали у 10 категоріях: біологія, екологія, хімія, економіка, медицина, мир, фізика, кінетика, ентомологія та транспортування. Оголошували лауреатів переможці Нобелівських премій різних років.

У біології лауреаткою стала Сюзанна Шетц, яка аналізувала варіації муркотіння, цвірінькання, бурмотіння, нявкання, стогону, писку, шипіння, виття, гарчання та інших способів спілкування котів із людиною. Виявляється, коти змінюють інтонацію у залежності від інтонації людини.

В екології нагороду отримали Лейла Сатарі, Мануель Поркар та їхні колеги за використання генетичного аналізу для виявлення різних видів бактерій, що мешкають у пачках викинутої жувальної гумки, що приклеїлась на тротуарах у різних країнах.

Now it's official!!! We got an IgNobel prize for our research on bacteria living on wasted chewing gums collected worldwide. No kidding!!https://t.co/EVmFowxC9K pic.twitter.com/z7ZHNpZylf — Manuel Porcar (@ManuelPorcar1) September 9, 2021

Йорг Вікер разом із колегами провів хімічний аналіз повітря в кінотеатрах, щоб перевірити, чи залежить його склад від рівня насильства, сексуальних сцен, випадків вживання наркотиків та використання ненормативної лексики у фільмах. За це вчені отримали нагороду у хімії.

Павло Блаватський став лауреатом з економіки, оскільки виявив, що ожиріння політиків може показувати рівень корупції у країні.

Науковці з Німеччини, Великої Британії та Туреччини продемонстрували, що оргазм може бути настільки ж ефективним, як і протинабрякові ліки, для поліпшення носового дихання. За це дослідження вони стали лауреатами з «медицини».

Премію миру отримав Ітан Бесеріс та його колеги, які перевіряли думку, що борода з'явилася через необхідність захищати обличчя від ударів.

Лауреатами з фізики та кінетики стали науковці за майже подібні експерименти: перші з'ясовували, чому пішоходи не стикаються постійно з іншими пішоходами; другі – з'ясовували, чому пішоходи іноді стикаються з іншими.

Премію в ентомології отримали вчені за дослідження нового методу боротьби з тарганами на підводних човнах. А лауреатом із транспортування став Робін Редкліфф, який з'ясовував, чи безпечно перевозити носорога підвішеним за ноги.

Носорогів підвішують за ноги Фото: Namibian Ministry of Environment

Вони підвішували 12 носорогів за ноги, щоб зрозуміти, як такий спосіб перевезення впливає на їхній організм. Виявилось, що таке транспортування безпечне.

Торік Путін, Трамп та Лукашенко отримали Шнобелівську премію. Лідерам країн присудили премію в категорії «Медична освіта» за те, що вони «навчили світ того, що політики під час пандемії можуть мати більш сильний вплив на життя і смерть, ніж вчені і лікарі».

Шнобелівська премія вручається з 1999 року в 10 областях, частина з них збігається з областями Нобелівської премії.

Премії вручаються «за дослідження та досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім – задуматися».

Переможцям цієї унікальної премії було вручено приз – паперову шестірню, яку вони мають самі зібрати з роздруківки, а також «грошову винагороду» у вигляді банкноти в 10 трильйонів зімбабвійських доларів, яка давно вийшла з обігу.

Назва премії походить від англійського слова ignoble, тобто негідний. Українською її також іноді називають «Антинобелівська премія».



