Ожиріння політиків, котяча мова та призначення бороди. Оголошено лауреатів «Шнобелівської премії – 2021»

У Гарвардському університеті 9 вересня відбулася онлайн-церемонія Шнобелівської премії, на якій вручають нагороди за дослідження, «що змушують сміятися, а потім думати». Це пародія на престижну Нобелівську премію.

Цьогоріч через пандемію коронавірусу церемонія повністю відбувалася онлайн. Премію з 1991 року вручає гумористичний журнал «Аннали неймовірних досліджень».

Переможці отримали кубок, який вони мали самостійно зібрати з роздруківки PDF, та грошову винагороду — підроблену банкноту Зімбабве у 10 трильйонів доларів.

Переможців визначали у 10 категоріях: біологія, екологія, хімія, економіка, медицина, мир, фізика, кінетика, ентомологія та транспортування. Оголошували лауреатів переможці Нобелівських премій різних років.

У біології лауреаткою стала Сюзанна Шетц, яка аналізувала варіації муркотіння, цвірінькання, бурмотіння, нявкання, стогону, писку, шипіння, виття, гарчання та інших способів спілкування котів із людиною. Виявляється, коти змінюють інтонацію у залежності від інтонації людини.

В екології нагороду отримали Лейла Сатарі, Мануель Поркар та їхні колеги за використання генетичного аналізу для виявлення різних видів бактерій, що мешкають у пачках викинутої жувальної гумки, що приклеїлась на тротуарах у різних країнах.

Now it's official!!! We got an IgNobel prize for our research on bacteria living on wasted chewing gums collected worldwide. No kidding!!https://t.co/EVmFowxC9K pic.twitter.com/z7ZHNpZylf