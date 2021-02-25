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    Найнижчі в Європі – Нацкомісія порівняла тарифи за водопостачання в Україні та ЄС

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    Україна входить в першу десятку країн з найнижчою вартістю послуги водопостачання - Найнижчі в Європі – Нацкомісія порівняла тарифи за водопостачання в Україні та ЄС
    Україна входить в першу десятку країн з найнижчою вартістю послуги водопостачання
    Ілюстраційне фото

    У Нацкомісії запевняють, що ціни на послуги з водопостачання в Україні одні з найнижчих серед європейських країн та СНД

    В Україні найнижчі в Європі тарифи на водопостачання. Країна входить у першу десятку з найдешевшими цінами на централізоване водоспоживання. До такого висновку прийшла НКРЕКП, провівши порівняльний аналіз тарифів у країнах ЄС і СНД, повідомляє пресслужба регулятора.

    «НКРЕКП провела аналіз середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (централізоване водоспоживання) країн Європи, найближчих сусідніх країн і України, які діяли у 2020 році. Графічна інформація за рівнем тарифів в обраних країнах свідчить, що Україна входить у десятку країн з найнижчим рівнем тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», – йдеться в повідомленні.

    У НКРЕКП вказали, що такі найближчі сусідні країни, як, наприклад, Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина мають істотно вищий рівень тарифу на відповідні послуги.

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    Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на своєму засіданні 17 лютого схвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії для ПрАТ «НЕК «Укренерго» з 1 квітня з 293,93 до 316,08 грн/МВт-год або на 7,5%.

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    Теги: ЄС НКРЕКП тарифи ціни СНД Україна водопостачання послуги
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