Найнижчі в Європі – Нацкомісія порівняла тарифи за водопостачання в Україні та ЄС

У Нацкомісії запевняють, що ціни на послуги з водопостачання в Україні одні з найнижчих серед європейських країн та СНД

В Україні найнижчі в Європі тарифи на водопостачання. Країна входить у першу десятку з найдешевшими цінами на централізоване водоспоживання. До такого висновку прийшла НКРЕКП, провівши порівняльний аналіз тарифів у країнах ЄС і СНД, повідомляє пресслужба регулятора.

«НКРЕКП провела аналіз середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (централізоване водоспоживання) країн Європи, найближчих сусідніх країн і України, які діяли у 2020 році. Графічна інформація за рівнем тарифів в обраних країнах свідчить, що Україна входить у десятку країн з найнижчим рівнем тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», – йдеться в повідомленні.



У НКРЕКП вказали, що такі найближчі сусідні країни, як, наприклад, Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина мають істотно вищий рівень тарифу на відповідні послуги.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на своєму засіданні 17 лютого схвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії для ПрАТ «НЕК «Укренерго» з 1 квітня з 293,93 до 316,08 грн/МВт-год або на 7,5%.