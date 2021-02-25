Тарифні протести. На Полтавщині та Миколаївщині перекривали дороги (відео)

Із 1 квітня Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ

У четвер, 25 лютого, у Пирятині відбулася акція протесту проти тарифів на газ. Мітингувальники зібралися біля Пирятинської райдержадміністрації, потім вийшли на перекриття траси в районі сіл Велика Круча та Повстин, пише «Коло».

Мітингувальники, яких було кілька десятків, перекрили трасу в селі біля Пирятина, бо там найближчий перехід через трасу.

Як розповів місцевий журналіст Вадим Кирпиченко, жителі міста підтримали «всеукраїнську акцію проти тарифного геноциду».

«Людей сьогодні зібралося дуже мало. Можливо це через те, що сьогодні робочий день. Учора на сесію міськради прийшло три десятка мітингувальників. Вимагали рішучих кроків у боротьбі з тарифами «Лубнигаз». Люди хочуть, щоби міська рада забрала у власність газотранспортну мережу», – розповів Кирпиченко.

Мешканці Лубен також перекривають трасу Київ-Харків. Їхні вимоги: зниження тарифів та повернення у власність громади газорозподільчих мереж середнього та низького тиску, які наразі в користуванні ПАТ «Лубнигаз».

У четвер, 25 лютого, також протестували мешканці Вознесенська. У місті відбулася чергова акція проти підвищення тарифів. Кілька десятків людей зібралися перед мостом у бік Миколаєва. На місці були присутні начальник Вознесенського відділу поліції, депутат міської ради, заступники міського голови.

Під час акції протесту була зібрана ініціативна група з місцевих жителів. Учасники зазначили, що хочуть запросити на розмову народного депутата Артема Чорноморова, щоби дізнатися щодо змін тарифів і скасування пільг для жителів 30-кілометрової зони навколо Південно-Української атомної електростанції.

Учасники ненадовго перекривали рух транспорту. За безпекою під час акції стежили правоохоронці, які пропускали автомобілі в об’їзд.

Нагадаємо, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу. Вісім газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам нижчі ціни.

Із 1 квітня Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.