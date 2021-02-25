Ціни на газ у березні: постачальники зробили пропозицію українцям

не буде контролювати тарифи на газ

З другого кварталу 2021 року Кабмін не буде контролювати тарифи на газ

Ціни в одинадцяти компаніях коливаються від 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр

Одинадцять газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам газ на березень за нижчою від встановленої урядом граничної ціни, яка складає 6,99 грн за кубометр.

Про це повідомляє портал Газправда.

Найкращу пропозицію на березень – 6,70 грн за кубометр – підготувала компанія Megawatt. Це на 9 коп менше, аніж у лютому та січні.

Лише на 5 коп дорожче – по 6,75 грн за куб – запропонувала компанія «Агросинтез Трейдінг». Це на 13 коп вигідніше за їхню лютневу пропозицію.

Таку саму ціну запропонували й компанії «Еру Трейдінг» і «Еру Людям».

Далі з пропозицією 6,86 грн за кубометр – Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» і «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія».

6,88 грн за куб пропонує «Евода Трейд», 6,90 грн – «Газпромпостач», 6,94 – «Газ АП», по 6,97 – Волиньелектро Збут і Закарпаття Енергозбут.

Ці компанії залишили свої ціни на березень на лютневому рівні.

Решта ж постачальників (зокрема й регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) запропонували 6,99 грн за кубометр.

Пропозиції газопостачальників у березні. Дані: ГазПравда

До слова, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу.

Зазначається, що для клієнтів компанії, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.

Більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. Раніше уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців.

Нагадаємо, в Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.