Найстарший житель Канади поділився секретом довголіття

111-річний довгожитель порадив не перейматися через повсякденні проблеми

Житель канадської провінції Британська Колумбія зазначив 111-й день народження і поділився секретом довголіття. Про це пише сайт Narcity.

Джа Хен Лі народився в 1910 році і більшу частину життя провів у Кореї, працюючи в ювелірному магазині. Близько сорока років тому він пішов на відпочинок і перебрався до Бразилії. Через десять років йому набридло брудне повітря Сан-Паулу, і він знову переїхав, на цей раз у Канаду.

У 2019 канадська газета Surrey Now-Leader писала, що у довгожителя є три сини, дві дочки і 15 онуків.

Тепер Джа Хен Лі вважають найстарішим чоловіком у Канаді. Охочим прожити так само довго він порадив кожен день займатися фізкультурою, частіше посміхатися, оточувати себе гарними людьми, сповідувати свою релігію і не дуже перейматися через повсякденні проблеми.

Нагадаємо, раніше дієтолог Марк Гілберт перерахував головні правила харчування, які здатні допомогти досягти хорошого самопочуття та довголіття.

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