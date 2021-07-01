У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей
Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль
Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль і у вівторок в одному з міст майже досягла позначки в +50 градусів.
Жителі намагаються не залишати будинків без крайньої необхідності, але в Канаді будівлі рідко оснащені кондиціонерами, так як зазвичай літня температура повітря не перевищує +30 градусів.
For the 3rd day in a row Canada has seen a record breaking temperature of almost 5️⃣0️⃣°C in Lytton, BC.— BBC Weather (@bbcweather) June 30, 2021
The record before this #heatwave has been broken by an incredible 4.6 degrees (most records are broken by fractions of degrees) https://t.co/QNiiCjZSKJ pic.twitter.com/XhUNTItVcu
Експерти кажуть, що зміна клімату призведе до збільшення частоти екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла. Однак пов'язати якусь окрему подію з глобальним потеплінням складно.
Нагадаємо, напередодні Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.