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    У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей

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    У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей

    Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль

    У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей. Більшість з них були літніми людьми або мали супутні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє BBC.

    Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль і у вівторок в одному з міст майже досягла позначки в +50 градусів.

    Жителі намагаються не залишати будинків без крайньої необхідності, але в Канаді будівлі рідко оснащені кондиціонерами, так як зазвичай літня температура повітря не перевищує +30 градусів.

    Експерти кажуть, що зміна клімату призведе до збільшення частоти екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла. Однак пов'язати якусь окрему подію з глобальним потеплінням складно.

    Нагадаємо, напередодні Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

    Теги: Колумбія рекорд повітря
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    У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей