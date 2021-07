У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей. Більшість з них були літніми людьми або мали супутні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє BBC.

Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль і у вівторок в одному з міст майже досягла позначки в +50 градусів.

Жителі намагаються не залишати будинків без крайньої необхідності, але в Канаді будівлі рідко оснащені кондиціонерами, так як зазвичай літня температура повітря не перевищує +30 градусів.

For the 3rd day in a row Canada has seen a record breaking temperature of almost 5️⃣0️⃣°C in Lytton, BC.



The record before this #heatwave has been broken by an incredible 4.6 degrees (most records are broken by fractions of degrees) https://t.co/QNiiCjZSKJ pic.twitter.com/XhUNTItVcu