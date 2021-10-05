Мешканка Волині відзначила 100-літній ювілей (фото)

Зінаїда Матвійчук у свої 100 років читає без окулярів

Довгожительку вітали близькі та місцева влада

На Волині місцева мешканка Зінаїда Матвійчук відзначила свій 100-літній ювілей. На іменини до ювілярки завітали не лише близькі люди, а й місцева влада, повідомляє пресслужба міської влади Володимира-Волинського.

Міський голова Ігор Пальонка завітав до ювілярки, аби привітати її, вручивши подяку та грошову допомогу.

«На жаль, не часто доводиться вітати жителів громади із 100-річним ювілеєм, адже таких довгожителів у нас небагато, проте пані Зінаїда – одна із них. Це те покоління, що росло у дуже непростих умовах, пережило війни, каторги, переслідування, заслання. І це ті люди, які відбудовували наше місто, тому є прикладом для нас усіх і в своїй праці, і у відношенні до суспільства, вихованні дітей та вірі у Господа Бога. Тому наш обов’язок – поважати та оберігати їх», – зазначив Ігор Пальонка.

За прожите сторіччя Зінаїді Феофилівні Матвійчук довелося пережити чимало поневірянь та втрат. Довгожителька народилась у селі Бушковичі Іваничівського району. Закінчила 4 класи польської школи. Заміж вийшла у 17 років. Народила сина та доньку. За розповсюдження релігійної літератури у 1951 році була репресована на довгі 10 років, проте завдяки «хрущовській відлизі» у Сибіру пробула лише півтора роки. У 1953 році трагічно загинув чоловік, тож дітей підіймати на ноги довелось одній. Працювала в колгоспі на різних роботах.

У 1968 році перебралася жити до Володимира-Волинського. Три роки тому поховала сина, немає серед живих і доньки пані Зінаїди. Тож тішиться жінка, яка нині живе з невісткою, 4-ма внуками, 8-ма правнуками та 2-ма праправнуками.

Попри поважний вік Зінаїда Матвійчук не втратила жаги до життя – каже, що саме любов до Бога та до ближніх допомогла дожити до такого віку. Хоч і має довгожителька проблеми зі слухом, проте і досі читає без окулярів.

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