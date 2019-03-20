Назарбаєв обговорив свою відставку з Путіним і Лукашенком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нурсултан Назарбаєв, Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Президенти обговорили по телефону майбутню відставку і домовилися про продовження контактів

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який оголосив 19 березня про рішення скласти президентські повноваження, провів телефонні розмови із президентами РФ Володимиром Путіним та Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє прес-служба президента Казахстану.

Відзначається, що президенти обговорили по телефону майбутню відставку і домовилися про продовження контактів.

«Глави держав говорили про рішення припинити виконання повноважень президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва із 20 березня 2019 року. Президенти домовилися про продовження регулярних контактів у майбутньому», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Лукашенко висловив співчуття у зв'язку із прийнятим рішенням Нурсултана Назарбаєва про складання повноважень.

Глава Білорусі зазначив, що високо цінує багаторічну дружбу з Назарбаєвим і добрі відносини, які склалися між Казахстаном і Білоруссю.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Назарбаєв додав, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Він виконуватиме обов'язки глави держави до чергових виборів президента - тобто до квітня 2020 року.

Зовсім недавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.

Також Сенат Казахстану прийняв законопроект, який закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки. У свою чергу, питання про довічне головування Назарбаєва в Радбезі прокоментували в Мін'юсті. Планується, що склад Радбезу буде формувати президент за погодженням з головою ради.