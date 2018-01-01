Названа офіційна версія катастрофи пасажирського Ан-148 у Підмосков'ї

Приймачі повного тиску обмерзли

Катастрофа літака Ан-148 у Підмосков'ї могла бути пов'язана з неправильними даними про швидкість польоту через обмерзання датчиків. Про це повідомили у Міждержавному авіаційному комітеті РФ (МАК) після завершення розшифровки даних параметричного бортового самописця, передає видання ТАСС. «Попередній аналіз зареєстрованої інформації, а також



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Reuters

Приймачі повного тиску обмерзли

Катастрофа літака Ан-148 у Підмосков'ї могла бути пов'язана з неправильними даними про швидкість польоту через обмерзання датчиків. Про це повідомили у Міждержавному авіаційному комітеті РФ (МАК) після завершення розшифровки даних параметричного бортового самописця, передає видання ТАСС.

«Попередній аналіз зареєстрованої інформації, а також аналіз аналогічних випадків, що сталися у минулому, дозволяють припускати, що чинником розвитку особливої ситуації у польоті могли стати неправильні дані про швидкість польоту на індикаторах пілотів, що, своєю чергою, мабуть, було пов'язано з обмерзанням приймачів повного тиску (ППТ) при виключеному стані систем їхнього обігріву», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у всіх інших польотах, наявних на самописці (ще 15 польотів), обігрів ППД включався перед зльотом на виконавчому старті.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Пізніше повідомлялося, що у Росії вдалося скопіювати всю інформацію з бортового параметричного реєстратора літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї