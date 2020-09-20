Хто стане наступним Джеймсом Бондом? Стало відомо ім'я актора
Харді повинен змінити Деніела Крейга
Найбільш імовірним кандидатом на роль наступного Джеймса Бонда є Том Харді. Про це повідомляє The Mirror.
Харді повинен змінити Деніела Крейга в ролі Бонда після виходу п’ятого фільму нинішньої бондіани під назвою «Не час помирати». Відзначається, що договір із зіркою фільму «Веном» планувалося укласти вже в листопаді, однак через коронавірус офіційно актор отримає роль тільки в 2021 році. До цього основним претендентом на роль наступного агента 007 вважався британський актор Том Хіддлстон.
Нагадаємо, Ірма Вітовська зіграє українку-наймичку в комедії про італійську мафію.
До слова, український фільм отримав нагороду конкурсної програми Венеційського кінофестивалю.
Як повідомлялося, у національний прокат, 24 вересня виходить новий національний художній фільм – «Тарас. Повернення». Зазначається, що стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно.