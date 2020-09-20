Хто стане наступним Джеймсом Бондом? Стало відомо ім'я актора



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Договір із зіркою фільму «Веном» планувалося укласти вже в листопаді, однак через коронавірус офіційно актор отримає роль тільки в 2021 році

Харді повинен змінити Деніела Крейга

Найбільш імовірним кандидатом на роль наступного Джеймса Бонда є Том Харді. Про це повідомляє The Mirror.

Харді повинен змінити Деніела Крейга в ролі Бонда після виходу п’ятого фільму нинішньої бондіани під назвою «Не час помирати». Відзначається, що договір із зіркою фільму «Веном» планувалося укласти вже в листопаді, однак через коронавірус офіційно актор отримає роль тільки в 2021 році. До цього основним претендентом на роль наступного агента 007 вважався британський актор Том Хіддлстон.

Видання The Independent назвало найгірший фільм про Джеймса Бонда. Журналісти склали рейтинг всіх фільмів про агента 007. Найгіршою визнали картину, що вийшла у 2002 році – «Помри, але не зараз». Двадцяту частину бондіани з Пірсом Броснаном в головній ролі розкритикували за безглузді епізоди, серед яких поява Мадонни в якості інструктора з фехтування і машина-невидимка.

Нагадаємо, Ірма Вітовська зіграє українку-наймичку в комедії про італійську мафію.

До слова, український фільм отримав нагороду конкурсної програми Венеційського кінофестивалю.

Як повідомлялося, у національний прокат, 24 вересня виходить новий національний художній фільм – «Тарас. Повернення». Зазначається, що стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно.