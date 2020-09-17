Ірма Вітовська зіграє українку-наймичку в комедії про італійську мафію



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Прем'єра запланована на 2021 рік

«Коза Ностра» знімається на замовлення RAI Cinema і є найбільшою на сьогодні копродукцією між Італією та Україною

У Карпатах стартували зйомки українсько-італійського проєкту «Коза Ностра» в якому зіграє українська актриса Ірма Вітовська. Про це йдеться на сайті FILM.UA Group.

Історія проєкту почалася у 2017 році, коли він пройшов до престижного конкурс MIA TV Drama Series Pitching Forum в Римі. А вже через три роки, з дотриманням усіх вимог безпеки, в Карпатах стартували зйомки повнометражної комедії.

В основі сюжету – історія взаємин домробітниці Влади Коза і Фредо Лагана, що грає не останню роль в італійському мафіозному клані Коза Ностра. Фредо недавно повернувся з в'язниці і не дуже добре орієнтується в новому світі. Він втратив контроль над своїм бізнесом, та й в родині суцільні проблеми. І саме Влада стане «секретним українським інгредієнтом», який допоможе італійському мафіозі не тільки повернути свою могутність, а й налагодити конфлікти з дітьми.

Старший син дона Фредо, брутальний Лука, мріє продовжити справу батька, але йому не вистачає здібностей. Молодший син Джанні, навпаки, не хоче зв'язуватися з криміналом (не дарма ж він вивчився на програміста в США). Дочка Франческа, уперта бунтарка з сучасними поглядами на життя, намагається ігнорувати сімейне минуле, чим дуже дратує батька. І всі вони втратили зв'язок між собою. Влада допоможе всій родині вирішити суперечки і зрозуміти один одного.

Тема сім'ї – це сполучна ланка між гангстерським кіно і сімейною комедією. Продюсери проєкту Марія Грація Сакка (Pepito Produzioni, Італія) і Катерина Вишневська (FILM.UA Group) розповідають:

«Ми хочемо нагадати глядачам про цінності сім'ї, яка, хоч і знаходить нові форми і сенси, зараз грає навіть більш важливу роль, ніж раніше. Сім'я нас об'єднує, попри національність і соціальний клас. На жаль, іноді ми забуваємо, що з цими людьми нам жити. І чи не краще жити в злагоді і даючи один одному дихати?».

Також головна героїня Влада доведе, що стереотипи – і про українців, і про італійців – не завжди відповідають дійсності. Того, що нас об'єднує, набагато більше, ніж того, що розділяє.

Головну роль Влади Коза зіграє відома українська актриса Ірма Вітовська («Таємний щоденник Симона Петлюри», «Брама», «Мої думки тихі»). Вперше в історії європейського кінематографа головна героїня великого комерційного міжнародного кіно – українка.



Режисером виступить італієць Джованні Доту, володар 50 номінацій і 22 нагород міжнародних фестивалів. Його короткометражний фільм Fino alla Fine, який і привернув увагу продюсерів, був обраний на 33 тиждень Критиків Венеціанського кінофестивалю і отримав спеціальний приз від головного каналу Італії – RAI.

«Коза Ностра – це історія дітей і їх батьків, історія про те, як складно бути і тими, і іншими. Я хочу дослідити відносини поколінь, довіру і здатність слухати один одного, а також необхідність дізнатися і прийняти момент, коли батькам прийшов час дозволити своїм дітям вилетіти з гнізда», – ділиться своїм баченням Джованні.





«Для нас це був виклик – запустити в копродукцію кіно, спираючись тільки на свої ресурси, без держпідтримки і яких би то не було сторонніх коштів. Нам було важливо створити прецедент, коли комерційний європейський партнер зацікавився нашою ідеєю! І це сталося. Бажаємо групі успіхів у знімальному процесі, і зустрінемося в кіно!», – коментує CEO FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

Зйомки «Коза Ностри» пройшли в Карпатах 15-16 вересня і триватимуть в Італії: в Римі і на Сицилії. До речі, за задумом режисера, який вперше побував в Карпатах цього літа і ураженого красою української природи, Карпати символізують рай, втрачений головною героїнею.

Автор ідеї та сценарист проєкту Анастасія Лодкіна обіцяє: «Спекотна Сіцілія, карпатські ліси, піца і борщ, іскрометний мікс італійських хітів часів найбільшої популярності фестивалю в Сан-Ремо і гуцульських мотивів – глядачів чекає калейдоскоп італійської та української культур, смаків і фарб. Буде весело, яскраво, галасливо і смачно!».

Нагадаємо, що знаменитий французький дім моди випустить фотокнигу про Україну.

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