  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Епідеміолог розповіла, чи можна заразитися Covid-19 від безсимптомного хворого

    • Розсилка
    Коли ми кашляємо, чхаємо, ми справді заражаємо активніше, - зазначає лікарка - Епідеміолог розповіла, чи можна заразитися Covid-19 від безсимптомного хворого
    Коли ми кашляємо, чхаємо, ми справді заражаємо активніше, - зазначає лікарка

    Якщо ви спите разом з носієм, то не заразитися буде дуже важко

    Завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні «Охматдит» Катерина Сояк пояснила здогадки та твердження окремих інфекціоністів про те, що безсимптомна людина не заразна.

    В інтерв’ю «Главкому» епідеміолог зазначає, що близький контакт з носієм вірусу майже стовідсотково гарантує його передачу до оточуючих.

    «Ми просто менше виділяємо вірусу в оточуюче середовище, коли у нас немає ніяких респіраторних симптомів. Коли ми кашляємо, чхаємо, ми справді заражаємо активніше. Відповідно, коли немає симптомів, то можна припустити, що людина майже незаразна. Водночас якщо мати близький контакт з цією людиною, цілуватися, обійматися, спати разом, як це роблять сімейні пари, тоді цілком може відбутися передача вірусу», – зазначила лікарка.

    Також, Катерина Сояк розповіла, чи забезпечені лікарі засобами індивідуального захисту та чи перехворіли всі медичні працівники.

    «Ні, всі не перехворіли. Захист потрібен, і у київських лікарнях він є. Засоби використовують раціонально, коли не потрібно – не одягають і економлять. Поки всього вистачає, гострої нестачі немає, принаймні, я такого не чула», – заспокоює лікарка.

    Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    Читайте повне інтерв’ю:
    лікар Охматдит ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies