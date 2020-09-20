Епідеміолог розповіла, чи можна заразитися Covid-19 від безсимптомного хворого



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Коли ми кашляємо, чхаємо, ми справді заражаємо активніше, - зазначає лікарка

Якщо ви спите разом з носієм, то не заразитися буде дуже важко

Завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні «Охматдит» Катерина Сояк пояснила здогадки та твердження окремих інфекціоністів про те, що безсимптомна людина не заразна.

В інтерв’ю «Главкому» епідеміолог зазначає, що близький контакт з носієм вірусу майже стовідсотково гарантує його передачу до оточуючих.

«Ми просто менше виділяємо вірусу в оточуюче середовище, коли у нас немає ніяких респіраторних симптомів. Коли ми кашляємо, чхаємо, ми справді заражаємо активніше. Відповідно, коли немає симптомів, то можна припустити, що людина майже незаразна. Водночас якщо мати близький контакт з цією людиною, цілуватися, обійматися, спати разом, як це роблять сімейні пари, тоді цілком може відбутися передача вірусу», – зазначила лікарка.

Також, Катерина Сояк розповіла, чи забезпечені лікарі засобами індивідуального захисту та чи перехворіли всі медичні працівники.

«Ні, всі не перехворіли. Захист потрібен, і у київських лікарнях він є. Засоби використовують раціонально, коли не потрібно – не одягають і економлять. Поки всього вистачає, гострої нестачі немає, принаймні, я такого не чула», – заспокоює лікарка.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.