Названо дату присяги нового канцлера Австрії

Себастьян Курц оголосив про відставку 9 жовтня

Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен приведе до присяги нового канцлера республіки Александра Шалленберга в понеділок, 11 жовтня. Про це пише австрійська радіостанція Ö3 у своєму Twitter.

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку 9 жовтня. Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП). Йдучи з поста канцлера, він займе місце в Національній раді, яка належить до нижньої палати парламенту.

Політик вирішив залишити пост через звинувачення в корупції: щодо нього триває розслідування за підозрою у зловживанні довірою і хабарництві.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.

Слідчі вважають, що в період з 2016 до 2018 року бюджетні кошти міністерства фінансів використовувалися для фінансування соцопитувань з позитивними оцінками в інтересах АНП і для їх подальшої публікації на ресурсах приватного видання «Естеррайх» за фінансову винагороду.

В Австрійської народної партії, що входить в урядову коаліцію, відкинули звинувачення і назвали обшуки інсценуванням політичних опонентів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу «Північний потік-2» з точки зору енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.