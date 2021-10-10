Зеленський зізнався: родина проти другого терміну, але це його не зупинить

Зеленський не заперечує, що йтиме на другий термін

Питання про другий термін найчастіше піднімає старша донька Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у програмі «Світське життя» прокоментував, чи планує йти на другий термін. Також він зізнався, що родина негативно ставиться до ймовірного наступного президенства. Вибори мають відбутися у 2024 році.

Зеленський зауважив, що питання президенства найчастіше у родині піднімає його донька Олександра. «Вона не хоче, аби я йшов на другий термін. Але як би я не любив свою доньку, це залежить тільки від того, що ми встигнемо зробити (за перший термін – ред.), і тільки від цього», – заявив глава держави.

Також очільник держави додав, що його родина постраждала від президентства, найбільше – його батьки.

Раніше Зеленський неодноразово казав, що планує бути на посаді президента лише протягом одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.

Недавно Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

У розслідуванні світових ЗМІ йдеться, що Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.