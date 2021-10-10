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    У Болгарії арештували відомого російського вченого. Його підозрюють у шпигунстві

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    В автомобілі російського вченого знайшли зниклі документи та продукцію заводу, який виготовляє зброю та боєприпаси - У Болгарії арештували відомого російського вченого. Його підозрюють у шпигунстві
    В автомобілі російського вченого знайшли зниклі документи та продукцію заводу, який виготовляє зброю та боєприпаси
    Фото: monitor.bg

    Сергія Зоненка із родиною затримали на кордоні з Грецією при спробі виїхати з Болгарії

    У Болгарії за підозрою в шпигунстві затримали та заарештували відомого російського вченого Сергія Зоненка. Разом з ним також арештовані його дружина та син.

    Про затримання росіянина та ще двох підозрюваних повідомило МВС Болгарії ще в четвер, 7 жовтня. Їхніх імен тоді не називали. За даними болгарського сайту «Монітор», йдеться про 60-річного Сергія Зоненка, а також про його дружину та сина. Наразі вони перебувають під арештом.

    Їх затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією при спробі виїхати з Болгарії. Раніше представники заводу «Арсеналу», який виробляє артилерійські системи, вогнепальну зброю та боєприпаси, заявили про зникнення з підприємства зразків продукції і документація на неї, передає «Радіо Свобода». Ці ж документи та предмети знайшли в автомобілі вченого.

    Сергій Зоненко – російський вчений-механік, спеціаліст по теорії вибухів. Мешкав в Болгарії вісім років та керував напрямком «кумулятивні боєприпаси» на заводі «Арсенал». На цьому ж заводі працювала дизайнером і його дружина, імені якої журналісти не називають.

    Варто зазначити, що у 2020 році на складі заводу «Арсенал» стався потужний вибух. Прокуратура Болгарії підозрює в організації вибуху російську розвідку.

    До слова, раніше американське дослідженя показало, що Росія є найбільшою загрозою для кібербезпеки світу.

    Експерти Microsoft дійшли висновку, що 58% всіх виявлених ними за рік кібератак були здійснені саме з території РФ. Причому російські хакери стали атакувати не тільки більше, але й ефективніше. Якщо роком раніше успішними ставали 21% атак, то тепер хакери домагаються результату майже в третині випадків.

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    Теги: вибух МВС прокуратура НАТО Свобода радіо документи боєприпаси дружина Microsoft
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    У Болгарії арештували відомого російського вченого. Його підозрюють у шпигунстві