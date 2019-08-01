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    Російський кікбоксер зламав своїй дівчині лицьову кістку за відмову зварити суп

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    Віталій Крутолевич - Російський кікбоксер зламав своїй дівчині лицьову кістку за відмову зварити суп
    Віталій Крутолевич

    Дівчині потрібна була операція, і вона рік проходила курс лікування

    Російський боєць, фіналіст Кубка світу з К-1 Віталій Крутолевич побив свою дівчину за відмову зварити йому суп, повідомляє телеграм-канал «Mash на Мойке». За інформацією джерела, спортсмен проживав разом зі своєю дівчиною Анастасією в Санкт-Петербурзі, за словами дівчини, за її рахунок.

    В один із днів боєць розбудив дівчину і почав змушувати її приготувати йому суп - Анастасія відмовилася і отримала удар в обличчя.

    Спортсмен зламав дівчині лицьову кістку в декількох місцях, їй потрібна була операція, і вона рік проходила курс лікування.

    Справу порушили, але тільки зараз дівчина завдяки експертизі змогла довести, що їй було завдано тяжкої шкода здоров'ю. З великою часткою ймовірності справа дійде до суду.

    Джерело: Чемпионат.com

    Росія
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