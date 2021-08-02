У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами, є загиблі
За попередніми даними загинули три людини
Туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. Про це повідомляє видання TRT Haber.
Уточнюється, що аварія сталася в провінції міста Анталья, Манавгат. Транспортний засіб з росіянами врізався в огорожу на розв'язці D-400, а потім вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.
Antalya Manavgat’ta turistleri taşıyan bir tur otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar var. Kazaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Hasan Muhammed Ağalar aktardı. pic.twitter.com/G6gr9U8BKZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021
Згідно з попередньою інформацією, в результаті ДТП загинули троє людей. При цьому 16 пасажирів постраждали і отримали різні травми.
Постраждалі були доставлені у лікарні на машинах швидкої допомоги.
Тим часом на курортах Туреччини вже кілька діб вирують масштабні пожежі.
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