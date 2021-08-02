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    У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами, є загиблі

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    У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами, є загиблі
    Фото: TRT Haber

    За попередніми даними загинули три людини

    Туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. Про це повідомляє видання TRT Haber.

    Уточнюється, що аварія сталася в провінції міста Анталья, Манавгат. Транспортний засіб з росіянами врізався в огорожу на розв'язці D-400, а потім вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.

    Згідно з попередньою інформацією, в результаті ДТП загинули троє людей. При цьому 16 пасажирів постраждали і отримали різні травми.

    Постраждалі були доставлені у лікарні на машинах швидкої допомоги.

    Тим часом на курортах Туреччини вже кілька діб вирують масштабні пожежі.

    МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

    В операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

    Курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.

    Теги: Туреччина Росія ДТП
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    У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами, є загиблі