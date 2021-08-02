У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами, є загиблі

За попередніми даними загинули три людини

Туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. Про це повідомляє видання TRT Haber.

Уточнюється, що аварія сталася в провінції міста Анталья, Манавгат. Транспортний засіб з росіянами врізався в огорожу на розв'язці D-400, а потім вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.

Antalya Manavgat’ta turistleri taşıyan bir tur otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar var. Kazaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Hasan Muhammed Ağalar aktardı. pic.twitter.com/G6gr9U8BKZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Згідно з попередньою інформацією, в результаті ДТП загинули троє людей. При цьому 16 пасажирів постраждали і отримали різні травми.

Постраждалі були доставлені у лікарні на машинах швидкої допомоги.

Тим часом на курортах Туреччини вже кілька діб вирують масштабні пожежі.

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В операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

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