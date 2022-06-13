Neflix анонсував другий сезон «Гри в кальмара»: тизер

Перший сезон серіалу став офіційно найпопулярнішим на Netflix

Режисер серіалу «Гра в кальмара» Хван Дон Хек анонсував другий сезон. У ньому буде головний герой Сон Гі Хун, ведучий та бойфренд ляльки з першого випробування першого сезону.

Також може повернутись і чоловік у костюмі, який запрошував учасників до гри. Премʼєра планується на початку 2024 року.

«Минулого разу знадобилося 12 років, щоб втілити в життя перший сезон «Гри в кальмара». Але знадобилося 12 днів, щоб Squid Game стала найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію. Як сценарист, режисер і продюсер «Гри в кальмара» – красно дякую фанатам у всьому світі. Дякую, що дивитеся та любите наше шоу», – додав режисер.

«Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор з шансом виграти величезну суму грошей, але в разі програшу вони загинуть. Серіал у жовтні 2021 року офіційно став найпопулярнішим на Netflix.

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