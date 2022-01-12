«Інтер» покаже серіал із російським актором, якому заборонили в'їзд до України

Актору Оскару Кучері (праворуч) у 2021 році Україна на три роки заборонила в'їзд

Головні ролі у серіалі зіграли здебільшого російські актори

Телеканал «Інтер» 17 січня покаже серіал із російським актором Оскаром Кучерою (Євгеном Боголюбовим), якому в 2021 році Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну. Про це пише «Детектор медіа».

24-серійний детектив «Провінціал» виробництва компанії «Київтелефільм» розповідає про провінційного дільничного поліцейського Миколу Семашка. Після розкриття резонансного злочину його переводять на службу до міста, але кар'єрному зростанню раді не всі. Його наречена Світлана, заручившись підтримкою впливового батька, вдається до хитрощів, щоб повернути коханого до рідного села. Нові колеги теж мріють про якнайшвидше звільнення Миколи, адже його поява у відділі сплутала їхні кар'єрні плани.

Головну роль у серіалі зіграв російський актор Олексій Морозов. Також у серіалі знялися Дмитро Шевченко, Олександр Пашков, Олександр Наумов (усі – з Росії), Микола Боклан, Володимир Горянський та інші. Режисер стрічки також російський – Сергій Щербін.

Зазначимо, росіянин Кучера прибув в Україну влітку 2021 року, маючи посвідку на постійне проживання в нашій країні. Прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним окупованого Криму.

Прикордонники на три роки заборонили йому в’їзд до України.

До слова, у січні цього року російський тіктокер поскаржився, що його не пустили в Україну.

Також прикордонники не пустили в Україну зірку російських серіалів.