HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» Навального

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини

Режисер картини – канадський документаліст Деніел Роер

Американський телеканал СNN та стримінговий сервіс HBO Max зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального, про його лікування та повернення до Росії. Про це сам політик повідомив в Instagram.

Режисер картини – канадський документаліст Деніел Роер. Він назвав цей фільм «історією однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом».

Фільм покажуть на HBO Max, коли саме – поки невідомо, але Навальний пише, що «ось-ось».

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Нагадаємо, засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний вибрав у колонії професію швачки.

Раніше Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини.

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

У серпні Навальний дав перше інтерв'ю з колонії.