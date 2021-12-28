«1+1» віддав весь ефір 31 грудня під скандальний серіал «Свати»

Телеканал «1+1» на Новий рік традиційно транслюватиме продукцію «Студії Квартал 95»

Телеканал «1+1» олігарха Ігоря Коломойського 31 грудня транслюватиме переважно продукцію «Студії Квартал 95».

Зокрема, як випливає з телепрограми «плюсів», з 9:00 до 19:00 канал показуватиме скандальний серіал «Свати-7».

Після випуску новин «1+1» традиційно покаже «Новорічний Вечірній квартал».

Телепрограма «1+1» на 31 грудня

Раніше повідомлялося, що «Квартал 95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати».

Також Володимир Зеленський став горою за «Сватів» та знайшов виправдання антиукраїнським висловам акторів .

У вересні Зеленський вручив державні нагороди акторам зі «Сватів», «Слуги народу» та «Папіка».

Довідка: «Свати» – український комедійний телесеріал студії «Квартал 95», що знімався з 2008 по 2012 роки. У 2015 році автори заявили про готовність сценарію сьомого сезону, але його зйомки були відкладені через політичну ситуацію в Україні, наслідком якої, зокрема, стала заборона в'їзду на територію України російським акторам.

У липні 2017 року стартували зйомки сьомого сезону, проте 29 листопада 2017 року серіал був заборонений до показу на території України. У зв'язку з забороною зйомки сезону знову було припинено. Весною 2019 року за рішенням суду заборона на показ серіалу «Свати» була скасована і Федору Добронравову дозволили в'їзд на Україну.