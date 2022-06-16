Росія б'є на сполох: значно знизилася кількість жінок репродуктивного віку

У 2021 році у порівнянні з 2020-м у Росії відзначалося зниження кількості народжених

«За останніми даними, по 0,6% на рік ми втрачаємо в популяції жінок»

На сьогодні демографічна ситуація в Росії є надзвичайною. Таку заяву зробила головна позаштатна спеціалістка міністерства охорони здоров'я з репродуктивного здоров'я жінок Наталія Долгушина, повідомляють російські ЗМІ.

За словами спеціаліста, у регіонах країни знизилася кількість жінок репродуктивного віку. За даними Долгушиної, населення здатних народжувати жінок у Росії скорочується щорічно.

«За останніми даними, по 0,6% на рік ми втрачаємо в популяції наших жінок, які здатні народжувати дітей», – уточнила спеціалістка МОЗ.

Варто зауважити, що за статистичними даними чисельність постійного населення Російської Федерації на 1 січня 2022 р. склала 145,6 млн осіб. З початку року чисельність населення скоротилася на 612,8 тис. осіб, або на 0,42% (за аналогічний період попереднього року зменшилася на 582,2 тис. осіб, або на 0,40%).

У 2021 р. у порівнянні з 2020 р. в Росії відзначалося зниження кількості народжених (у 77 суб'єктах Російської Федерації) та збільшення кількості померлих (у 84 суб'єктах). Загалом по країні в 2021 р. кількість померлих перевищила кількість народжених в 1,7 раза (у 2020 р. - в 1,5 раза), у 66 суб'єктах Російської Федерації це перевищення становило 1,5-3,1 раза.

Нагадаємо, очільниця Центробанку визнала важку ситуацію в російській економіці. Набіулліна заявила, що в Росії зараз склалися умови «безпрецедентної невизначеності», в яких не потрібно шукати винних, а варто «виявляти гнучкість» у реакції на зміни.

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