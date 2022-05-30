Росія оприлюднила результати перепису населення

У Росії проживає понад 147 мільйонів жителів

Всеросійський перепис населення 2021 року виявив у Росії одразу чотири нові міста з населенням понад 1 мільйон людей.

Загалом, за результатами перепису населення Росії, у країні проживає понад 147 мільйонів жителів, тобто фіксується зростання населення. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Росстат.

Як зазначається, Краснодар, Красноярськ, Перм і Воронеж поповнили клуб міст-мільйонників Росії. Тепер у країні 16 міст, чисельність постійного населення яких налічує понад 1 млн людей.

За даними попереднього перепису населення Росії, який проводили у 2010 році, в країні було 12 міст-мільйонників: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург, Казань, Нижній Новгород, Челябінськ, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омськ та Волгоград. У них нарахували загалом 35,7 мільйона людей – це майже чверть населення країни.

Перепис 2021 року зафіксував 147,2 мільйона жителів Росії, що на 1,4% більше (тобто на 2 мільйони осіб), ніж у 2010 році.

Як відомо, всеросійський перепис населення 2021 року відбувався у цифровому форматі з 15 жовтня по 14 листопада, а у віддалених районах – до 20 грудня. Світова громадськість засудила проведення цього перепису населення, оскільки він відбувався і на території тимчасово окупованих Росією Криму та Севастополя. Зокрема, 15 жовтня 2021 року МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь та закликало міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати.

Європейський Союз та США також засудили рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованого нею Криму і міста Севастополя та закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові.

Нагадаємо, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Росія надаватиме громадянство жителям тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей України за спрощеною процедурою.

У Херсонській області загарбники блокують «зелені коридори», евакуацію, викрадають мирних жителів, серед яких журналісти, керівники громад, депутати, активісти, учасники АТО, фермери, вчителі. На тимчасово захопленій території регіону вичерпуються ресурси, зупинився бізнес. Додамо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.

Також нагадаємо, що у 2019 році Путін підписав аналогічний указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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