Як змінилася кількість населення Маріуполя: радник мера оприлюднив цифри

Приблизно 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну Україні територію

Частка літніх людей у структурі наявного населення Маріуполя зросла вдвічі

Пенсійний фонд терористичної «ДНР» підрахував наявну кількість пенсіонерів в Маріуполі. Наразі у місті 46 тисяч пенсіонерів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

За словами представника міської ради Маріуполя, ця кількість пенсіонерів у місті втричі менша, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч осіб). Він також повідомив, що частка літніх людей у структурі наявного населення Маріуполя зросла вдвічі.

А загалом населення міста зменшилося в п'ять разів.

~ 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України;

~ 50-70 тисяч перебувають в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України;

~ 47 тисяч депортовано або змушено виїхати на територію Росії та Білорусі;

більше 22 тисяч вбито російськими військами;

~ 100-120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

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