  1. Головна
  2. Новини
  3. Як змінилася кількість населення Маріуполя: радник мера оприлюднив цифри
рус
    Новини

    Як змінилася кількість населення Маріуполя: радник мера оприлюднив цифри

    Приблизно 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну Україні територію - Як змінилася кількість населення Маріуполя: радник мера оприлюднив цифри
    Приблизно 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну Україні територію
    фото: Telegram Андрющенка

    Частка літніх людей у структурі наявного населення Маріуполя зросла вдвічі

    Пенсійний фонд терористичної «ДНР» підрахував наявну кількість пенсіонерів в Маріуполі. Наразі у місті 46 тисяч пенсіонерів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

    За словами представника міської ради Маріуполя, ця кількість пенсіонерів у місті втричі менша, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч осіб). Він також повідомив, що частка літніх людей у структурі наявного населення Маріуполя зросла вдвічі.

    А загалом населення міста зменшилося в п'ять разів.

    • ~ 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України;
    • ~ 50-70 тисяч перебувають в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України;
    • ~ 47 тисяч депортовано або змушено виїхати на територію Росії та Білорусі;
    • більше 22 тисяч вбито російськими військами;
    • ~ 100-120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як змінилася кількість населення Маріуполя: радник мера оприлюднив цифри