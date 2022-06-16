Очільниця Центробанку визнала важку ситуацію в російській економіці

Ситуація в російській економіці важка, ставлення світу змінилося надовго, якщо не назавжди

Зовнішні умови для Росії змінилися практично назавжди

Ситуація в Росії після початку повномасштабної війни та запроваджених у відповідь санкцій є важкою. Про це очільниця Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила у своєму виступі на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Зокрема, нагадала російська топ чиновниця, експорт із Росії зараз йде зі знижкою, а от імпортувати в Росію доводиться «з премією».

Більш того, Набіулліна упевнена, що як мінімум у найближчий час проблеми Росії не завершаться: «Зовнішні умови змінилися надовго, якщо не назавжди, і значно змінилися».

Керівниця російського Центробанку визнала – так, як раніше, в Росії уже не буде.

Набіулліна заявила, що в Росії зараз склалися умови «безпрецедентної невизначеності», в яких не потрібно шукати винних, а варто «виявляти гнучкість» у реакції на зміни.

Нагадаємо, що ще у квітні катастрофічну ситуацію в російській економіці визнав давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

У травні Сполучені Штати не продовжили дію ліцензії, потрібної Росії для проведення виплат за державним боргом – що може означати технічний дефолт країни-агресора у другій половині липня.

Катастрофу в економіці відчули і прості росіяни, які перестали брати кредити. Так, тільки за квітень цей ринок впав удвічі.