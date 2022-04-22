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    Події в Україні

    Від початку війни з Донеччини виїхало майже три чверті населення

    Окупанти ведуть обстріли мирного населення Донеччини - Від початку війни з Донеччини виїхало майже три чверті населення
    Окупанти ведуть обстріли мирного населення Донеччини

    Влада Донеччини постійно наполягає на евакуації мирного населення

    Від початку війни з підконтрольної Україні території Донецької області виїхали майже три чверті населення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.

    До 24 лютого 2022 року на Донеччині постійно проживали 1,67 млн людей. За словами Кириленка, зараз залишилося близько 430 тисяч.

    «Якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, - там з 200 тисяч залишилося трохи більше 40 тисяч», - сказав голова адміністрації.

    Ворог продовжує активні бойові дії, тому влада Донеччини постійно наполягає на евакуації мирного населення.

    Як повідомлялося, 21 квітня росіяни поранили ще п'ятьох мирних мешканців Донеччини: два у Вугледарі, по одному у Ямполі, Зарічному і Бахмуті.

    Загалом станом на 21 квітня (на 20.00), починаючи з 24 лютого, на Донеччині від дій російських загарбників загинули 254 та були поранені 817 мирних жителів регіону. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Від початку війни з Донеччини виїхало майже три чверті населення