Неонацисти в російській армії: Кремль виправдовує жорстокість окупантів

Чиновник Андрій Картополов заявив, що «воюючі в Україні у складі російських військ добровольці, які дотримуються неонацистських поглядів, виправилися лише за фактом участі в війні».

Російські неонацисти, які беруть участь у війні проти України, тепер вже не є неонацистами, бо виправилися. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Ексзаступник міністра оборони РФ, а нині голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що «воюючі в Україні у складі російських військ добровольці, які дотримуються неонацистських поглядів, виправилися лише за фактом участі в війні». Нагадаємо, що саме Картаполов є співавтором законопроєкту, який посилює покарання за «фейки» про армію та її «дискредитацію» та запроваджує відповідальність за цими статтями за висловлювання вже про «добровольців» та найманців, які беруть участь у війні в Україні.

Видання «Фонтанка» запитала у Картаполова, чи торкатимуться ці нововведення і воюючих неонацистів.

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Далі їх діалог виглядав так:

– З 2014 року на Донбасі воює якась організація, яка називає себе «Русич». У чистому вигляді шанувальники нацистів, є фотографії, де вони зігують на тлі свастики, у них є наколки свастики. Але зараз вони воюють на боці Росії. Розповідь про цих людей – це дискредитація?

Картаполов: Я рекомендував би розповідати про цих людей з обережністю. Щоб не ввійти у конфлікт із самим собою.

– У мене немає і не може бути внутрішнього конфлікту, коли я говорю про людей, які підтримують фашизм/нацизм.

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Картаполов: Не можна взяти і так голослівно заявити, що ці люди підтримують фашистів. У нас на це немає підстав.

– Як це немає? Є багато інтерв’ю, де засновник «Русич» Олексій Мільчаков прямо говорить, що він нацист, є фотографії, де вони зігують, є фотографії їхніх татуювань зі свастикою. Які ще потрібні докази?

Картаполов: Я думаю, що вони вже звели татуювання і більше не зігують. Якщо вони виконують завдання у складі угруповання російських військ в Україні, то вони вже виправилися.

Нагадаємо, ДШРГ «Русич», яку очолює Мільчаков, брала участь у бойових діях в Україні у 2014-2015 роках на боці самопроголошених «ЛДНР». Після вторгнення 24 лютого 2022 року вони воюють у складі російських військ.

Мільчаков здобув популярність у 2011 році, завдяки особисто викладеним фотографіями, де він вбиває цуценя, відрізає йому голову та з’їдає. На інших фотографіях він позував на тлі прапора зі свастикою. «Я нацист. Не заглиблюватимусь, націоналіст, там, патріот, імперський напрямок і так далі. Можу руку підняти», – казав він в інтерв’ю.

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Торік у вересні Telegram заблокував канал Мільчакова, який публікував «інструкцію», як катувати та «утилізувати» полонених українців. Там були поради на кшталт: «відрубувати пальці, відрізати вухо, удари в область паху та суглобів, загнати голки під нігті. Після допиту полоненого його треба розстріляти, не привертаючи зайвої уваги».

Цікаво, що ще один учасник «Русич» – Євген Рассказов, казав: «Символіка та погляди наших бійців не зміняться, а силовики не будуть тиснути на «Русич» як на героїв війни».

Тож, у Москві можуть й надалі клеїти дурня з «виправленими нацистами та виведеними татуюваннями». Путінські міфи про «денацифікацію України» настільки безглузді, що над ними сміються навіть справжні російські неонацисти. Настане час – і всій Росії стане не до сміху.

Нагадаємо, що нещодавно російська пропаганда «знайшла» докази «нацизму» у назві бригади ЗСУ.