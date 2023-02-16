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Пропаганда «знайшла» докази «нацизму» у назві бригади ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пропаганда «знайшла» докази «нацизму» у назві бригади ЗСУ
фото ілюстративне

У Росії вже давно існує підрозділ з такою ж назвою як в Україні

Російська пропаганда заявила, що нібито довела, що українці «нацисти». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

«Президент України Зеленський присвоїв 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ почесне найменування «Едельвейс», тож російська пропаганда почала негайно відпрацьовувати цю тему. Мовляв, «таку ж назву носила 1-ша гірська дивізія Вермахту, а отже українці – нацисти», – йдеться в повідомленні.

Насправді в самій Росії вже давно існує підрозділ з такою ж назвою – це тюремний загін особливого призначення з Республіки Алтай. 5 квітня російський «Едельвейс» відзначатиме свій 30-річний ювілей.

«Якщо пробігти по назвах інших тюремних спецпідрозділів РФ, то крім «Едельвейсу», Росію також треба денацифікувати за омський «Вікінг» (таку ж назву мала 5-та танкова дивізія СС) та ханти-мансійський загін «Північ» (була й така СС дивізія – «Норд»)», – зазначає Центр нацспротиву.

У Центрі підсумували, що великий концтабір під назвою Росія вже давно заслуговує на денацифікацію. Адже всі ознаки фашизму в рашистській формі там присутні.

До слова, триває 358-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Теги: росія пропаганда ЗСУ

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