Військових перевзують. Який вигляд мають нові берці для армії (фото)

Черевики розробляли, враховуючи відгуки та побажання українських військовослужбовців

У Міністерстві оборони України представили нове зимове взуття для військовослужбовців збройних сил. Його цього року почнуть закуповувати.Про це у на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України Юрій Мисягін.

Він розповів, нові моделі берців удосконалили. Зокрема, змінили зовнішній матеріал взуття. Замість спеціальної шкіри вони будуть виготовлятися з нубука, оскільки шкіра не давала потрібного для бійців паровідводу – черевики «дихали», але недостатньо.

Також модифікували зовнішній вигляд – зменшили висоту черевиків, щоб зручніше було одягати і швидше шнурувати. Також удосконалили покращили гачки, тепер під час згинання ноги вони не заважатимуть.

Змін зазнали і носок та задня частина берців – вони стали міцнішими, виготовлені з поліуретану та захищають ногу від пошкоджень спереду та ззаду. Підошву нового взуття менше ковзає, а зріз каблука зробили для комфортного переміщення у черевиках на військовій техніці.

«Головною новинкою стала зовсім інша устілка – тепер вона має шар фольги, перфорацію та анатомічну форму для максимального комфорту носіння взуття», – написав Мисягін.

Він додав, що нові черевики розробляли, враховуючи відгуки та побажання українських військовослужбовців, які їх тестували. Виготовляє взуття виробник Talan. У продажу такого взуття не буде. Це – власність Збройних сил України.

Як відомо, Міноборони опинилося в центрі скандалу через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

Згодом відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

Проте Міністерство оборони розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має усунути низку дефектів попередніх стандартів.

Зазначимо, що скандал із підборами українських військових потрапив до світових ЗМІ.