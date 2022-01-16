Захоплення техаської синагоги: всіх заручників звільнено

Усі заручники живі та неушкоджені

У США увечері в суботу, 15 січня, звільнили усіх заручників, захоплених під час богослужінь у синагозі в Коллівіллі в штаті Техас. Про це повідомляє ABC News.

Як повідомило ABC News джерело, знайоме з ситуацією, озброєний підозрюваний, який стверджував, що мав бомби в невідомих місцях, взяв у заручники рабина і трьох інших у конгрегації Бет Ізраїль у Коллівіллі. Одного заручника було звільнено неушкодженим близько 17:00 за місцевим часом, повідомляє поліція Коллівілля.

«Усі заручники живі та неушкоджені», – написав губернатор Техасу Ґреґ Ебботт у своєму мікроблозі в Twitter близько 21:30 за місцевим часом.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022

Твіт Ебботта з'явився невдовзі після того, як із синагоги пролунав гучний вибух і звуки, схожі на постріли.

За словами співробітника правоохоронних органів, який поспілкувався з The Associated Press на умовах анонімності, підозрюваний мертвий.

Начальник поліції Коллівілля Майкл Міллер заявив, що елітна команда ФБР з порятунку заручників прорвалась в синагогу близько 21 години вечора за місцевим часом і врятувала заручників. Міллер і відповідальний спеціальний агент ФБР в Далласі Метт ДеСарно підтвердили, що підозрюваний загинув у «інциденті зі стріляниною», але не надали конкретики.

ДеСарно сказав, що їм відомо про особу підозрюваного, але не розголошують його ім'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському місті Коллівілль, штат Техас, невідомий взяв у заручники людей у синагозі.