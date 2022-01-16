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    Захоплення техаської синагоги: всіх заручників звільнено

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    Із синагоги в Техасі звільнили усіх заручників, підозрюваний мертвий - Захоплення техаської синагоги: всіх заручників звільнено
    Із синагоги в Техасі звільнили усіх заручників, підозрюваний мертвий
    фото: Associated Press

    Усі заручники живі та неушкоджені

    У США увечері в суботу, 15 січня, звільнили усіх заручників, захоплених під час богослужінь у синагозі в Коллівіллі в штаті Техас. Про це повідомляє ABC News.

    Як повідомило ABC News джерело, знайоме з ситуацією, озброєний підозрюваний, який стверджував, що мав бомби в невідомих місцях, взяв у заручники рабина і трьох інших у конгрегації Бет Ізраїль у Коллівіллі. Одного заручника було звільнено неушкодженим близько 17:00 за місцевим часом, повідомляє поліція Коллівілля.

    «Усі заручники живі та неушкоджені», – написав губернатор Техасу Ґреґ Ебботт у своєму мікроблозі в Twitter близько 21:30 за місцевим часом.

    Твіт Ебботта з'явився невдовзі після того, як із синагоги пролунав гучний вибух і звуки, схожі на постріли.

    За словами співробітника правоохоронних органів, який поспілкувався з The Associated Press на умовах анонімності, підозрюваний мертвий.

    Начальник поліції Коллівілля Майкл Міллер заявив, що елітна команда ФБР з порятунку заручників прорвалась в синагогу близько 21 години вечора за місцевим часом і врятувала заручників. Міллер і відповідальний спеціальний агент ФБР в Далласі Метт ДеСарно підтвердили, що підозрюваний загинув у «інциденті зі стріляниною», але не надали конкретики.

    ДеСарно сказав, що їм відомо про особу підозрюваного, але не розголошують його ім'я.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському місті Коллівілль, штат Техас, невідомий взяв у заручники людей у синагозі.

    Теги: США ФБР заручники поліція
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    Захоплення техаської синагоги: всіх заручників звільнено