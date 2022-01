Захоплення техаської синагоги: всіх заручників звільнено

У США увечері в суботу, 15 січня, звільнили усіх заручників, захоплених під час богослужінь у синагозі в Коллівіллі в штаті Техас. Про це повідомляє ABC News.

Як повідомило ABC News джерело, знайоме з ситуацією, озброєний підозрюваний, який стверджував, що мав бомби в невідомих місцях, взяв у заручники рабина і трьох інших у конгрегації Бет Ізраїль у Коллівіллі. Одного заручника було звільнено неушкодженим близько 17:00 за місцевим часом, повідомляє поліція Коллівілля.

«Усі заручники живі та неушкоджені», – написав губернатор Техасу Ґреґ Ебботт у своєму мікроблозі в Twitter близько 21:30 за місцевим часом.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe.